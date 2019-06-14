​Министр культуры РФ приехал в Когалым и наградил Алекперова за вклад в российскую культуру

В пятницу, 14 июня, министр культуры России Владимир Мединский работает в Когалыме. Вместе с главой региона Натальей Комаровой и президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым он посетил филиал Государственного академического Малого театра и вручил югорчанам государственные награды, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Вагит Алекперов удостоен нагрудного знака знак «За вклад в российскую культуру». Также за активное участие в возведении филиала Малого театра в Когалыме благодарность министра культуры России объявлена губернатору округа Наталье Комаровой и сотрудникам компании «Лукойл».

«Находиться в Малом театре не в Москве — необычное ощущение. Тем более в год театра. Малый театр — один из ярких культурных символов нашей страны, поэтому я поздравляю жителей округа с тем, что у них появилась возможность видеть в оригинале спектакли Малого театра. Замечательное здание, прекрасный технический комплекс. Это уникальная история. Поэтому хочется сказать спасибо за реализацию этого беспрецедентного проекта», – сказал министр.

Глава Лукойла пообещал не останавливаться на достигнутом и открыть в Когалыме университет.

Филиал Государственного академического Малого театра в Когалыме открыт 22 марта. Визит министра культуры ожидался еще тогда.