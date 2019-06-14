В одном из поселков Югры спилили опасный 70-летний кедр и пустили его на поделки

В поселке Кондинское в Югре спилили 70-летний кедр, который вырос на бетонном септике в центре детской площадки. Дерево росло с креном, который представлял опасность жизни и здоровью детей.

Чтобы предотвратить возможный травматизм детей, активисты ОНФ в Югре добились разрешения на ликвидацию кедра. Дерево спилили, но дали ему вторую жизнь.

«Из молодых кедровых шишек было сварено 15 литров целебного вкуснейшего варенья. Собрано 30 коробок кедровой хвои, которую разобрали на лекарственные настойки местные пенсионеры, — рассказывает эксперт ОНФ в Югре Андрей Чукомин. — 15 корзин срезов ствола (пяточки) отдано на поделки в кружок умелые руки и в краеведческий музей для уроков творчества ребятишек. 10 больших кедровых чурок разобрали жители поселка на память о Священном дереве».

Фото: vk.com/onf_ugra