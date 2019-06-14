​Жители Урала в мае тратили 574 рубля за один поход в магазин

Средний чек в Уральском федеральном округе в мае вырос на 0,9 процента и составил 574 рубля. В целом же в России средний чек продолжил снижение, сократившись на 0,7 процента к апрельскому показателю и составив 553 рубля. Это самое низкое значение с начала года, за год же размер среднего чека прибавил всего один рубль или 0,2 процента, подсчитали аналитики «Ромир».

В Центральном ФО чек за месяц похудел на 3,6 процента — до 614 рублей. В остальных же показатель либо почти совсем не изменился, либо изменения оказались минимальными.

«Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека. Хотя трехрублевые потери чека еще не повод бить тревогу, Однако режим экономии продолжается. Россияне однозначно стараются тратить меньше», – отметил президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Индекс Среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 40 000 покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.