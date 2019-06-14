16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4326   EUR  72,6993  

​Жители Урала в мае тратили 574 рубля за один поход в магазин

Средний чек в Уральском федеральном округе в мае вырос на 0,9 процента и составил 574 рубля. В целом же в России средний чек продолжил снижение, сократившись на 0,7 процента к апрельскому показателю и составив 553 рубля. Это самое низкое значение с начала года, за год же размер среднего чека прибавил всего один рубль или 0,2 процента, подсчитали аналитики «Ромир».

В Центральном ФО чек за месяц похудел на 3,6 процента — до 614 рублей. В остальных же показатель либо почти совсем не изменился, либо изменения оказались минимальными.

«Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека. Хотя трехрублевые потери чека еще не повод бить тревогу, Однако режим экономии продолжается. Россияне однозначно стараются тратить меньше», – отметил президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Индекс Среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 40 000 покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:43, просмотров: 211, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается

​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:06
339 1
Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО
Транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать.
Элля Тимотина, архитектор 13 июня в 14:23
908 6
На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России

На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России
Пострадавшим отказывают в возбуждении уголовных дел. Они намерены обратиться к президенту
Лилия Сулейманова 13 июня в 12:37
1688 3
​Синдром дровосека

​Синдром дровосека
Возмущает, во-первых, что замена зелени на асфальт — это в принципе хреново. Во-вторых, это всегда и везде бесполезно! Никакие стоянки не удовлетворят потребности современного Сургута
Сергей Глинских, сургутянин 13 июня в 12:15
793 5
За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны

За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны

Вадим Шувалов, глава Сургута 13 июня в 11:40
331 5
​Как страна встречала День России

​Как страна встречала День России
500 задержанных, освистанный губернатор, «Я/Мы Голунов» — в Кремле. А сургутян поздравил Денис Майданов
Ева Рудион 13 июня в 10:09
481 2
Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы

Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы
От всей души желаю каждому сургутянину крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 12 июня в 10:44
461 0
Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры

Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры
425-летие Сургута — это праздник всех, кто делает наш общий дом комфортнее. С праздником, сургутяне!
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР 12 июня в 10:05
607 4
В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города

В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 12 июня в 09:43
445 0
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём России!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 12 июня в 09:30
157 0
​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?

​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?
Самый короткий срок — чуть менее трех лет, самый долгий — 11,5 лет
Лилия Сулейманова 11 июня в 17:30
682 5
Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой

Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой
В связи с этим, мы вышли с предложением о концессии
Дмитрий Назин, заместитель директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС» 11 июня в 17:30
744 2
В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?

В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 11 июня в 16:16
835 3
​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»

​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»
Ева Рудион 11 июня в 10:58
640 1
​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
На стенде появилось 15 новых фото спортсменов, ученых-энергетиков, медиков, журналистов и других отличившихся лиц
Лилия Сулейманова 10 июня в 15:24
1421 1
Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно

Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно
Рассказываю, как это происходило 20 лет назад. Думаю, технологии не сильно изменились
Тарас Криштанович, предприниматель 10 июня в 11:47
1721 44
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика