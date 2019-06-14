​На очередном участке трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» изменят схему движения из-за ремонта

С 17 июня на участке трассы Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» между Салымом и Сивыс-Ях (с 578 по 586 км) будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Схема движения меняется в связи со стартующим ремонтом, который продлится до 20 октября.

«Специалистам предстоит снять существующее дорожное покрытие, частично заменить дорожные плиты, устроить выравнивающий слой из органоминеральной смеси, уложить нижний слой покрытия и верхний из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины. Будет произведено восстановление дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесена дорожная разметка», — рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Специалисты просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

10 июня начался также ремонт на участке трассы Р-404 в Нефтеюганском районе. Поменялась схема движения между Пойковским и Каркатеевы.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в этом году в зоне ремонта на федеральных трассах установлены комплексы фиксации нарушений ПДД, а значит превышающих скорость автомобилистов ждут штрафы.