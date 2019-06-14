​Житель Нягани ограбил школьную часовню и поджег ее

В Нягани задержан 22-летний местный житель, которого подозревают в ограблении и поджоге часовни имени Сергия Радонежского, расположенной на территории школы №14.

«Стражам порядка он пояснил, что проник в часовню с целью совершения хищения пожертвований прихожан, но, не обнаружив денег, решил забрать с собой три иконы и один деревянный крест. Одну из похищенных икон и деревянный крест сотрудники полиции нашли в ходе осмотра места происшествия, другие две иконы злоумышленник спрятал неподалеку в лесу. С целью замести следы преступления он совершил поджог часовни», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, пожар в часовне произошел 11 июня. На месте происшествия работали три пожарных расчета.