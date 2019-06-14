Старинное село Сытомино отметило 95-летний юбилей

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк лично поздравил сытоминцев с днём рождения поселения и Днём России.

12 июня – двойной праздник для всех сытоминцев. В этот день сельчане отмечают день поселения и государственный праздник – День России. Жители по традиции собираются на площади, где чествуют отличившихся сытоминцев, поздравляют юбиляров «золотого возраста», напутствуют выпускников школы и будущих первоклашек. Атмосферу праздника для собравшихся создают коллективы Центра досуга и творчества и детской школы искусств, хор ветеранов первичной ветеранской ячейки поселения.

Председатель Думы района часто приезжает в село с рабочими визитами. Знает потребности жителей и задачи, стоящие перед администрацией поселения. И разумеется, приехал разделить вместе с сельчанами радость знаменательного события – юбилея Сытомино.

В своём поздравлении Анатолий Сименяк отметил, что поселение год от года меняется к лучшему. Сытомино – ровесник Сургутского района, их судьбы объединили важные исторические события, закалило военное лихолетье. И особенно важно, что здесь живут замечательные люди – трудолюбивые и ответственные. Поэтому у села, несомненно, есть большие перспективы. Председатель районного парламента от всей души поздравил сельчан с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде.

А благодарность за уже достигнутые успехи жителей не заставила себя долго ждать. Награды Думы района в этот день были вручены лучшим сельчанам. В очередной раз сытоминцы радушно аплодировали своим землякам, которые на своём примере учат подрастающее поколение приносить пользу родному краю.

Кроме главного события, в этот день поздравляли со 100-летним юбилеем труженицу трудового фронта Ольгу Дмитриевну Тырикову. А также первичную ветеранскую ячейку – с 20-летием. Вновь избранный председатель ячейки Мария Гавриловна Мануйлова 57 лет живёт в селе: «Сытоминцы – очень дружный народ, – отметила она. – Мы всегда с уважением относимся друг к другу». Мария Гавриловна пожелала землякам всего самого лучшего и в заключение добавила: «Будем жить, здравствовать и работать!»

Конечно же, приезд Анатолия Сименяка не ограничился участием в праздничном мероприятии. Вместе с главой поселения Вячеславом Парначёвым председатель Думы обсудил проблемы поселения, которые будут рассмотрены на повестке дня выездных депутатских слушаний в Сытомино уже 21 июня.