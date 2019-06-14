​В Югре под суд пойдет житель Дагестана, похитивший 23 тонны бурильных труб

Жителю Дагестана грозит десять лет лишения свободы за кражу 151 бурильной трубы у нефтесервисной компании Радужного. Преступление совершено в составе организованной преступной группы. Ущерб превысил 3,4 миллиона рублей.

«По версии следствия слесарь-стропальщик одной из нефтесервисных компаний города в декабре 2018 года, из корыстной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил 151 бурильную трубу, общим весом 23,3 тонны. Противоправными действиями был причинен организации особо крупный ущерб в размере более 3,4 млн. рублей. Похищенные обвиняемым трубы изъяты правоохранительными органами и возвращены представителю потерпевшего. На имущество лица, совершившего преступление, наложен арест на сумму 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно передано в суд.