​«Самотлорские ночи» признаны общероссийским событием года

Сегодня в Нижневартовске стартует фестиваль «Самотлорские ночи». Праздник искусств, труда и спорта пройдет в городе в 44 раз. В этом году «Самотлорские ночи» получили статус общероссийского мероприятия и вошли в Национальный календарь событий 2019 года.

Как рассказал Депутат Думы Югры от Нижневартовска Сергей Великий, в этом году в основе фестиваля – три темы: 50 лет Самотлорскому месторождению, Год семьи в Югре и Год театра в России.

"В эти дни в Нижневартовске ожидается приезд многих гостей. Приятно отметить, что праздник постоянно совершенствуется, обогащается новыми постановочными возможностями, событиями и технологиями. При этом наш фестиваль сохраняет основные принципы и традиции. В этом году не обойдется без сюрпризов. Ярких и неожиданных, - прокомментировал тему Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий. - Если же говорить в целом о Югре, то не только фестиваль «Самотлорские ночи» получил статус национального события 2019 года. На общероссийский уровень вышли «День оленевода» в с. Казым, Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Окружной праздник коренных малочисленных народов «Вороний день», Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах, Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек и другие. Всего в Национальном календаре 11 событийных мероприятий, проходящих в разных уголках автономного округа, отражающих культурные традиции населения Югры, его самобытность и развитость".

Открытие фестиваля «Самотлорские ночи» состоится сегодня на стадионе «Центральный». С 14 по 16 июня на разных городских площадках будут организованы десятки мероприятий. Большинство из них будут располагаться на набережной реки Обь. В программе и творческие мастер-классы, и спортивные турниры, и детские программы, и художественные выступления от коллективов города. Изюминкой станет «Шоу белых ночей».