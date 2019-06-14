Сбербанк примет участие в ипотечной ярмарке в Сургуте

Сбербанк приглашает жителей и гостей Сургута на ярмарку недвижимости, которую проводит федеральная риэлтерская компания «Этажи» – ключевой партнера банка.

Мероприятие состоится 15 июня с 10:00 до 17.00 в БЦ «Рандеву» по адресу: проспект Ленина, д.17.

На ярмарке специалисты по недвижимости ФРК «Этажи-Сургут» помогут подобрать квартиру в новостройке либо на вторичном рынке, загородный дом, дачу или участок. Сотрудники Сбербанка проведут консультации и сориентируют в выборе наиболее комфортной программы ипотечного кредитования.

Напомним, что с 25 мая в Сбербанке снижены процентные ставки по ипотеке. Так, клиенты банка могут оформить ипотечный кредит на покупку строящегося жилья под 10,5% - 10,7% годовых, на приобретение готового жилья – под 10,4% - 11,6%, загородной недвижимости – под 10,8% годовых.

«Мы стремимся оказать максимальный сервис и помочь клиентам не только в получении ипотечного кредита, но и в сопровождении их на протяжении всего процесса покупки недвижимости – от подбора квартиры до юридического оформления сделки, – отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сургутского отделения Сбербанка Людмила Шундикова. – Снижение ставок по ипотечным кредитам в Сбербанке позволит клиентам приобрести жилье на привлекательных условиях через сервисы Сбербанка и цифровую платформу "ДомКлик"».