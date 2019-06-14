​В Югре прошел первый июньский снег

В Югре 14 июня прошел снег. Жители округа уже начали делиться новостью о непогоде в соцсетях. Видео опубликовано в паблике «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск» во «ВКонтакте». Пару минут снег с дождем шел и в Сургуте.

На пятницу синоптики округа объявили предупреждение о неблагоприятной погоде: ожидается ветер до 16 метров в секунду и мокрый снег. Температура воздуха днем +6,+11 ºС. В выходные, 15 и 16 июня, теплее не станет, также пройдут дожди и мокрый снег.

Стоит отметить, что на Ямале на этой неделе также прошли снегопады, из-за штормового ветра была остановлена работа паромной переправы Салехард-Лабытнанги, а жители округа попросили вернуть отопление в дома.