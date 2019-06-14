​У российских чиновников изымут незадекларированные доходы

Министерство юстиций России разрабатывает законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить. Документ предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

«Его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Сейчас законодательство позволяет обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года.

По данным Генпрокуратуры, с 2016 года в суды направлено несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25 миллиардов рублей. Из них уже удовлетворены иски на 11,5 миллиарда рублей.

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