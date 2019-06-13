​В Тюменской области продолжается работа по ликвидации свалок

На рекультивацию несанкционированных свалок в Тюменской области будет направлено около 43 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение о выделении средств из областного бюджета подписал губернатор области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Таким образом в Тобольском районе будут ликвидированы 17 свалок на землях лесного фонда. Кроме того, планируется ликвидация муниципальных свалок, расположенных по 22 адресам.

Отметим, что на сегодняшний день уже распределены денежные средства на ликвидацию 435 свалок на сумму более двухсот шести миллионов рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года в регионах действует новая схема по обращению с ТКО. Теперь выбранный с помощью конкурса региональный оператор должен отвечать за весь цикл работы с отходами от их сбора до утилизации и захоронения