​Тюменская область – один из наиболее привлекательных регионов для отечественного и зарубежного бизнеса

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги были оглашены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Отметим, что к подготовке рейтинга 2019 года вместе с авторитетными экспертами принимали участие более 400 тыс. представителей предпринимательского сообщества.

Они пришли к мнению, что Тюменская область остается одной из наиболее привлекательных российских территорий для отечественного и зарубежного бизнеса.

Напомним, в 2018 году Тюменская область занимала в Национальном рейтинге первое место.

Справка:

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает работу региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса.