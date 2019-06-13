​В Югре пропали четверо мужчин. Их ищут спасатели и волонтеры

В четырех муниципалитетах Югры спасатели и волонтеры ведут поиски пропавших мужчин. В работах принимают участие водолазы, дно водоемов исследуют сонаром, рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

В Белоярском районе обследовано 50 километров лесного массива в районе деревни Юильск в поисках мужчины 1954 года рождения. В Нефтеюганском районе ищут мужчину вблизи реки Салым, обследовано 180 километров береговой линии. В Березовском районе идут поиски мужчины 1958 года рождения, пропавшего на реке Сосьва. Обследовано 65 километров береговой линии, 4300 квадратных речного дна сонаром. В Октябрьском районе спасатели учреждения их Кондинского и Октябрьского районов ищут мужчину 1985 года рождения, пропавшего 10 июня в районе деревни Кормужиханки.