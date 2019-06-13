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​Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по рождаемости

Тюменская область вошла в топ-5 Росстата среди регионов по уровню рождаемости по итогам 2018 года.

На первом месте Москва (тут родилось 132,1 тыс человек). Затем идет Московская область (83 тыс человек), Краснодарский край (64,5 тыс человек), Санкт-Петербург (83 тыс человек) и Тюменская область, где в прошлом году на свет появились 50 тыс человек.

По уровню смертности первые четыре строчки заняли все те же регионы, что и по рождаемости. Москва на первом месте с 122 тысячами умерших, следом Московская область (92 тыс человек), Краснодарский край (67 тыс), Санкт-Петербург (почти 60 тыс человек). Замкнула пятерку по уровню смертности в прошлом году Свердловская область. Тут в 2018 году скончались 58,5 тысяч человек.

Отметим, что по данным Росстата, в конце списков регионов по смертности и рождаемости находится Ненецкий автономный округ. Там родилось 618 человек, а умерло — 394.

Кстати, в Сургуте в прошлом году родилось 6 475 детей, умерло — 2 254 человека (из них 1 289 мужчин и 965 женщин).


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Сегодня в 10:20, просмотров: 89, комментариев: 0


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