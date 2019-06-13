​В России тарифы на мусор могут вырасти на пять процентов

В России тарифы на мусор могут подорожать еще раз, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую информацию в проекте доклада Госсовета «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ», который готовится для президента.

Рост на пять процентов может произойти из-за включения в тариф трат на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. Эксперты признают, что еще одно повышение тарифа вызовет негодование у населения, но рекультивация полигонов нужна, чтобы не случился мусорный коллапс.

В Югре же в «северной зоне», куда входят Сургут и Нижневартовск, до сих пор не произошел переход на новую систему обращения с ТКО. Планируется, что тарифы будут установлены в июле, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе АО «Югра-Экология». В администрации Сургута уже готовят проект снижения норм накопления мусора в городе, что может снизить стоимость вывоза отходов для жителей.