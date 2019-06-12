Губернатора Архангельской области на концерте в честь Дня России освистали из-за московского мусора

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время концерта в честь России. Активисты, протестующие против строительства на станции Шиес полигона для хранения московского мусора, кричали «Позор!» и «В отставку!» главе региона, когда он поднялся на сцену для приветственной речи. После того, как он закончил свое выступление, Игорь Орлов поговорил с протестующими.

Строительство полигона для московского мусора началось в июле прошлого года. С тех пор градус противостояние между населением и властью растет. С декабря на станции дежурят экоактивисты. С мая на станции постоянно находятся полицейские и ОМОН.