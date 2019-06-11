​Уголовное дело журналиста Ивана Голунова прекращено. Он выйдет на свободу

Во вторник, 11 июня, глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова. Проведенные экспертизы не подтвердили его причастность к попытке сбыта наркотиков. В московской полиции ожидаются увольнения высокопоставленных силовиков.

Заявление Колокольцева опубликовано на сайте МВД РФ:

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены».

Ивана Голунова задержали днем 6 июня 2019 года в центре Москвы по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Журналист отрицал свою причастность к совершению преступления и заявил, что якобы найденные при нем наркотики ему подкинули. Задержание вызвало широкий общественный резонанс во всем мире. В защиту журналиста выступили известные журналисты, общественные деятели, представители культуры. 10 июня впервые в истории печатные версии ведущих изданий страны РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» вышли с одинаковой обложкой: «Я/Мы Иван Голунов».