​Банк России запустил систему, позволяющую переводить деньги на банковские счета по номеру телефона

В конце января этого года Банк России запустил технологически новую Систему быстрых платежей для моментального перевода денег. Граждане могут переводить средства по номеру телефона по своим собственным счетам, и на счета других физлиц, даже если они открыты в разных банках.

Чтобы сделать такой перевод, необходимо в мобильном приложении своего банка:

выбрать пункт меню «Перевод по номеру телефона»;

выбрать из списка контактов номер телефона получателя, указать сумму перевода;

подтвердить готовность осуществить перевод и через несколько секунд средства становятся доступными получателю.

Главное, чтобы банки, которые участвуют в переводе, были подключены к этой системе. На начало июня года в СБП участвуют 14 банков. Более 100 банков работают над подключением. Разовый платеж ограничен законодательством и не должен превышать 600 тысяч рублей.

Переводы осуществляются только в рублях на территории РФ. Однако банки могут делать переводы со счета в валюте, конвертируя сумму в рубли по своему курсу.