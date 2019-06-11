Big Data МегаФона поможет развитию туризма в Югре

11 июня 2019 года. ХМАО-Югра. Как выяснил МегаФон с помощью сервиса на базе Big Data, лишь один из туристов настоящий, трое приехали по работе, шесть – к родственникам. Сервис для управления туристической отраслью презентовали на XI Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске.

МегаФон разработал решение, которое может измерять туристический поток по ключевым характеристикам, помогает планировать инициативы, направленные на развитие туризма, и оценивать эффективность мероприятий для привлечения гостей в регион. Сервис построен на основе технологии анализа больших данных (Big Data).

Основным источником информации является нагрузка на базовые станции МегаФона, которые фиксируют перемещение абонентов сотовой связи. На основе обезличенных данных клиентов сервис определяет, откуда приехали гости, как долго находились в городе, где останавливались, какие места посетили. Система выгружает агрегированную статистику по социально-демографическим показателям.

Одно из главных преимуществ сервиса – возможность принимать эффективные финансовые решения. Развитие городской инфраструктуры всегда дорогостоящий процесс. Информация о туристическом потоке, количестве приезжих и продолжительности их пребывания позволит размещать объекты гостеприимства там и в таком количестве, где они будут действительно востребованы, а также проводить мероприятия, стимулирующие увеличение гостей Югры, и оценивать их эффективность.

Евгений Иванов, директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале: Массив информации от нашего сервиса будет интересен местному бизнесу, руководству округа, авиаперевозчикам, туроператорам. С помощью этого инструмента можно оценить привлекательность туристических объектов – достопримечательностей, гостиниц, эффективность рекламных туристических кампаний; принимать решения о развитии инфраструктуры гостеприимства, налаживать партнерство с регионами, откуда едет больше всего гостей.

Сервисы МегаФона для управления туристической отраслью успешно применялись для анализа туристического потока в Москве во время Чемпионата мира по футболу. Аналитики составили рейтинг самых популярных отелей и посещаемых достопримечательностей, определяли платежеспособность абонентов и стиль поведения в сети. Отраслевые эксперты высоко оценили достоверность отчета от сервиса МегаФона.