​В Югре банкоматы Сбербанка поддерживают бесконтактную оплату

Более 600 банкоматов Сбербанка в Югре поддерживают функцию бесконтактной оплаты. Технология доступна на более чем 60 000 устройств по всей стране и за ее пределами.

«99% банкоматов и устройств самообслуживания Сбербанка в Югре оснащены NFC-модулями. Бесконтактная технология оплаты пользуется огромной популярностью среди клиентов. Можно быстро и удобно совершить платеж или снять наличные, достаточно просто прислонить к считывателю банкомата бесконтактную карту или мобильное устройство, к которому привязана карта», - комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Оснащение банкоматов NFC-модулями позволяет сократить время проведения операций, повысить безопасность, так как обмен информацией происходит на минимальном расстоянии в течение нескольких секунд. К концу 2019 году Сбербанк планирует перевести на бесконтактную технологию 100% банкоматов, технически пригодных для обновления.