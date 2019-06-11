Депутаты ЛДПР встретились с главой Сургута, посетили городские долгострои

Депутат Думы Югры Виктор Сысун и депутат Госдумы Евгений Марков встретились с мэром Сургута, и проинспектировали жилищные долгострои.

В ходе рабочей недели в Югре федерального законодателя Евгения Маркова в Сургуте сопровождал депутат регионального парламента Виктор Сысун. Первая запланированная встреча состоялась в администрации города. Депутат Государственной Думы ФС РФ Е.В.Марков, депутат Думы ХМАО-Югры В. Б. Сысун и координатор Сургутского городского отделения ЛДПР П. А. Кузнецов встретились с главой города Сургута В. Н. Шуваловым.

На встрече обсуждались темы: твердых коммунальных отходов, проблемы бесхозных внутриквартальных дорог и поездов, так же безрецептурная продажа рецептурных лекарств. Затем либерал-демократы посетили городские долгострои с потенциальными обманутыми дольщиками Сургута.

«К нам в партию ЛДПР постоянно обращаются жители подобных долгостроев. Только сегодня получил ответ из Департамента архитектуры и градостроительства Сургута по отрабатываемому мною обращению гражданки по вопросу строительства жилого дома №2 в ЖК «Любимый», расположенного в 31Б микрорайоне. И нам просто отвечают, что ситуация контролируется, разрабатываются дорожные карты, которые должны ускорить процесс застройки. Что конкретно по данному дому срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019», - рассказал депутат Виктор Сысун своему коллеге из Государственной Думы во время осмотра очередной строительной площадки.

После экскурсии по долгостроям Сургута депутаты ЛДПР направились на встречу с рабочим коллективом предприятия «Спарта». По окончанию рабочего дня состоялось собрание партактива Сургутского городского отделения партии.