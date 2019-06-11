​В Нягани сгорела часовня

Ранним утром во вторник, 11 июня, в Нягани на улице Раикулова сгорела часовня. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 05.27. Первые пожарные подразделения прибыли в течение пяти минут.

«По прибытию наблюдалось сильное задымление и горение внутри здания. Возгорание было локализовано в 05.33, открытое горение ликвидировано в 05.38. К тушению от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пострадавших нет. Эвакуация не производилась», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Органы дознания устанавливают причину пожара.