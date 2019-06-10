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​Более трети клиентов АО «Югра-Экология» не платят по счетам за вывоз мусора

Фактическая средняя собираемость платежей за оказанную услугу АО «Югра-Экология» по обращению с мусором от физических и юридических лиц на апрель 2019 года составила 65 процентов. Такие данные озвучил директор компании Павел Ващенко на Комитете по экономической политике, региональному развитию и природопользованию ХМАО-Югры.

С октября 2018 года «южная зона» Югры, куда входят 11 муниципалитетов, перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Региональным оператором стало АО «Югра-Экология». Ежемесячно на полигонах размещается более ста тысяч кубических метров отходов. Сейчас ведется работа по внедрению системы раздельного сбора ТКО с целью дальнейшей переработки.

Новые «мусорные» тарифы вызвали недовольство у ряда жителей округа. В середине апреля стало известно, что их уменьшат на 1,84 процента, потому что правительство РФ снизило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности.

Стоит отметить, что «северная зона» округа, куда входят Сургут и Нижневартовск, еще не перешла на новую систему обращения с ТКО. Планируется, что тарифы будут установлены в июле, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе АО «Югра-Экология». Между тем, в администрации Сургута готовят проект снижения норм накопления мусора в городе, что может снизить стоимость вывоза отходов для жителей.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 161, комментариев: 0


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