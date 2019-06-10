​В Югре объявлен конкурс «Общественное пространство города будущего Югры 2050»

Югорчане достойны жить в комфортных, эстетичных, радующих глаз городах!

Именно поэтому Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вновь объявляет масштабный конкурс «Общественное пространство города будущего Югры 2050».

Общественные пространства — это часть городской среды (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки), которые постоянно и бесплатно доступны для всего населения.

Конкурс будет проходить с 10 июня по 11 августа 2019 года и охватит все города Югры. Важное нововведение — в этом году концепция конкурса предполагает две категории участников «Гражданин» и «Дети». Это значит, что у каждого жителя Югры есть возможность предложить свои идеи по улучшению общественных пространств городов или созданию принципиально новых локаций.

Лучшие работы участников в номинации «Дети» выберут сами жители округа при помощи онлайн голосования на портале «Открытый регион – Югра» https://myopenugra.ru/ . Победителя в категории «Гражданин» определит Градостроительный Совет Югры.

Участников ждут интересные призы. Чтобы стать участником необходимо до 12 июля 2019 года прислать заявку и работу на портал https://myopenugra.ru/ либо на электронный адрес соорганизатора конкурса kuznecova.as@hmnpf.ru .

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в разделе «Конкурсы» либо на сайте https://myopenugra.ru/ .

Церемония награждения победителей состоится 11 августа 2019 года в Ханты-Мансийске.