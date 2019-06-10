Жители Белого Яра несколько лет жалуются на черный едкий дым, идущий от завода неподалеку

В соцсети жители Белого Яра Сургутского района распространяют видео, на котором запечатлен черный дым, валящий, как утверждается, из труб местного завода по утилизации опасных отходов (автопокрышек, ртутьсодержащих ламп, био- и медицинских отходов).

Жаловаться на неприятное и опасное соседство белоярцы начали еще в 2015 году, с тех пор ничего не изменилось: завод по-прежнему работает, а люди вынуждены дышать едким дымом. К тому же близлежащие районы страдают от налета сажи, оседающей на поверхностях.

В этом году на работу установки для сжигания отходов — инсинератор, находящийся поблизости от жилых домов, в соцсетях и главе поселка пожаловались жители улицы Набережной.

В администрации Белого Яра корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что уже попросили ответственные ведомства провести проверку завода: «В мае этого года администрация Сургутского района отправила в Роспотребнадзор и Росприроднадзор письма с просьбой провести проверку. Ее результаты станут известны позднее», — рассказала и.о. главы Белого Яра Инна Мартынюк.

Также чиновница отметила, что в 2017 году Роспотребнадзор уже проводил внеплановую проверку компании «Утилитсервис», жалобы белоярцев тогда не подтвердились.

В самой компании корреспонденту ответили, что на видео вообще не их дым, о чем они уже сообщили и в администрацию Белого Яра, и в надзорные органы: «Дым, который заявлен на видео, не наш. На видео видно, что слева высокая труба (15 м) — это наша труба, от нее минимизированные выбросы, на которые в свою очередь получена разрешительная документация. То, что снизу горит — вокруг нашей базы есть другие организации: птицефабрика, например, скотомогильник, где сжигают мертвых животных. Население тоже бывает в своих бочка сжигает резину, пластик. Все это образует едкий черный дым», — пояснила ведущий инженер-эколог Айгуль Рямова.