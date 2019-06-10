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​Нижневартовск создал народную дорожную карту по ремонту автомагистралей в летнем сезоне 2019 года

Более 2 000 вартовчан приняли участие в голосовании по вопросу приоритетности ремонта городских автомобильных магистралей. Не осталось участка, представленного на выбор жителям, за который бы не проголосовали горожане. Лидерами по итогам народного отбора стали 15 участков автодорог. Никогда еще в столице Самотлора столько работ по ремонту дорожного полотна не планировалось провести одновременно.

- В 2019 году в Нижневартовске будут приведены в порядок 15 участков дорог. Объем работ для города значительный. Ремонтом планируется охватить важнейшие дорожные артерии города: улицы Интернациональная, Ханты-Мансийская, Лопарева (в Старом Вартовске), улицу Ленина и другие. – Сообщает Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Финансирование работ по ремонту улично-дорожной сети города стало доступным благодаря включению Нижневартовской агломерации в число участников национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на ремонт дорог в столице Самотлора выделено больше 500 млн. рублей. Их в летний период 2019 года планируется отремонтировать в Нижневартовске более 17,5 км.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 128, комментариев: 0


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