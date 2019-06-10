​В Октябрьском районе Lada вылетела в кювет: один человек погиб, семеро пострадали

В воскресенье, 9 июня, около 16.15 на 750 километре автодороги « Югорск - Советский - Верхний Казымский» автомобиль Ladaвылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 32-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, семь пассажиров в возрасте от 24 до 32 лет получили травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные, с 7 по 9 июня, в округе зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 17 – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.