Анатолий Сименяк поздравил жителей района с народным праздником

Несмотря на дождливую погоду, ближе к полудню жители и гости Лянтора стали собираться на территории лыжероллерной трассы, чтобы в очередной раз стать участниками народного праздника – Сабантуя. В качестве гостей присутствовали на празднике депутаты районной Думы – Гульнара Рытова, Рим Загретдинов и Валентин Полторацкий.

В Сургутском районе древний народный башкирский и татарский праздник плуга стал праздником единения и согласия разных народов. По мнению председателя Думы Сургутского района, он знаменует собой внимание к культурным традициям, обычаям и духовным ценностям разных национальностей. Поздравляя жителей муниципалитета, Анатолий Сименяк сказал: «У нас не принято делить людей на «своих» и «чужих». Мы все живем на одной земле и работаем на благо нашей малой родины. Главное богатство нашего муниципалитета – это его люди, к какой бы культуре, к какому бы народу они ни принадлежали. Трудолюбивые, активные, неравнодушные!»



После приветствия официальных лиц и поднятия флага начались игры и конкурсы: никакие капризы погоды не могли испортить праздничное настроение пришедшим на Сабантуй! Первым стал самый вкусный – конкурс национальных блюд. А наиболее зрелищным из всех состязаний, по мнению Анатолия Сименяка, оказался штурм столба «Багана башын алу». Каждый год немало смельчаков пробуют свои силы в этом конкурсе, но выиграть удаётся далеко не каждому. В этом году победителям – Хаджиеву Асхабу, Аджиеву Аразу, Шихрагимову Халиду, Нурлунбаеву Арслану, Ишмухаметову Раяну, Ишбердину Иделю, Атаеву Кароматилы, Райманову Риму в качестве призов вручили микроволновые печи, мясорубки, блендеры и подарочные сертификаты в магазин бытовой техники.

Завершился праздник танцевальной программой «Ликуй, душа!». Здоровья, благополучия в семьях, удачи в делах пожелал всем участникам Сабантуя, всем жителям Сургутского района Анатолий Сименяк.