​В Югре активность клещей в этом году в 1,5 раза выше среднего уровня

В этом году от клещей пострадали 1116 жителей Югры, среди них — 168 детей. Только за последнюю неделю к медикам обратились 411 человек. Активность членистоногих в 1,5 раза выше среднемноголетнего уровня, сообщает пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

«Наиболее высокие показатели обращаемости населения по поводу нападения клещей отмечаются в Ханты-Мансийске (184 сл.), Кондинском районе (116 случаев), Пыть-Яхе (174 случая), Нефтеюганске (90 сл.) и Сургуте (73 сл). Чаще всего жители Югры обнаруживают на себе клеща после посещения дачных участков (25,9% от всех обратившихся), лесного массива (29,2%)», — отметили в ведомстве.

Что касается опасных заболеваний, с начала эпидсезона исследовано от населения 321 клещ, из них в 11,8 процента клещей обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 1,2 процента — возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 0,3 процента — возбудитель клещевого энцефалита.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Сургуте три человека госпитализированы после укусов клещей. У одного пациента диагностирована болезнь Лайма, еще у двоих — подозрение на энцефалит.