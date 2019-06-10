​«Ъ» узнал об утечке данных почти миллиона россиян в сеть

Данные примерно 900 тысяч клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Базы, в которых содержатся имена, телефоны, паспорта и место работы, собирались несколько лет назад и были выложены в конце мая. Эксперты «Коммерсанта» предупреждают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с банковским мошенничеством.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян связывает происхождение базы данных клиентов Альфа-банка с 55 тысячами записей с массовым увольнением регионального IT-отдела в 2014 году. Открытый доступ к данные 500 человек в 2018–2019 годах мог предоставить клиентский менеджер.

«Судя по тому, что базы являются устаревшими, скорее всего, они использовались в узком круге, а когда перестали быть нужными, стали достоянием общественности. Теперь же люди, фигурирующие в этих базах, могут стать жертвами широкого круга банковских мошенников», — предположил гендиректор Zecurion Алексей Раевский.

Злоумышленники могу, например, притворяясь службой безопасности банка, входить к жертвам в доверие, демонстрируя знание персональных данных, или использовать паспортные данные в мошеннических целях.

Альфа-банк проводит проверку достоверности и актуальности сведений, опубликованных в интернете персональных данных физических лиц, которые могут являться клиентами банка. Об этом изданию сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. В ХКФ-банке и ОТП-банке заявили, что им неизвестно происхождение базы.