Прямая линия с Путиным назначена на 20 июня

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00. «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Прямую линию покажут в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».