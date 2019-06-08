Налоги теперь можно оплачивать с помощью QR-кода

С 1 июня этого года в налоговых уведомлениях по имущественным налогам и НДФЛ будет использоваться QR-код, позволяющий проводить оплату через банковские терминалы.

"Теперь налоговое уведомление формируется с включением информации, необходимой для перечисления налогов в бюджет. К ней относятся полные реквизиты платежа, его уникальный идентификатор, используя который плательщику не придется вводить или переписывать все реквизиты. Также в уведомление будет включен штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства с доступом к электронным платежам", - сообщает пресс-служба ИФНС по Югре.

Также отмечается, что из-за изменений в уведомлениях, которые направляются налогоплательщику, не будетотдельных квитанций - так называемых платежек.