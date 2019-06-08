Сургутский район могут включить в региональные программы финансирования спортсферы

Член Совета Федерации Эдуард Исаков пообещал главе Сургутского района Андрею Трубецкому помощь в развитии спортивной инфраструктуры в муниципалитете.

"По обеспеченности спортивными объектами Сургутский район является одним из самых благоприятных в регионе. Если Андрею Трубецкому понадобится помощь в формировании программ по развитию физкультуры и спорта, он может на меня рассчитывать. По итогам региональной недели я встречусь с директором департамента спорта Югры, с курирующим эту сферу заместителем губернатора. Мы поговорим о том, что в региональных программах необходимо учитывать Сургутский район. Ну если семь кортов сами построили, конечно, надо помочь в приобретении хотя бы заливочных машин, это обязательно", — цитирует Исакова ugra-news.