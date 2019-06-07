​Ханты-Мансийский НПФ разыгрывает призы среди своих клиентов

Получить приз может любой клиент Ханты-Мансийского НПФ, который зарегистрировался в «Личном кабинете» и прошел процедуру подтверждения личности. Для подтверждения личности понадобится подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Акция продлится до 30 ноября 2019 г. Участвуют все пользователи «Личного кабинета», в том числе зарегистрированные до начала акции. Разыгрывается 21 подарок (электрочайники, микроволновые печи и телевизор).

Первый обладатель приза уже определен. Это Галина Шилкина из Тюмени, которая стала десятитысячным авторизованным пользователем «Личного кабинета» Ханты-Мансийского НПФ.

Остальных обладателей призов определит онлайн-генератор путем случайного выбора. Эта процедура состоится после 30.11.2019.