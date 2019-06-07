Власти Сургутского района: лето – это не повод расслабиться, когда речь идёт о безопасности детей!

В ходе пресс-конференции начальник отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Ольга Суханова рассказал о том, что все детские пришкольные лагеря Сургутского района прошли комплексную проверку на безопасность и готовы к работе в летний период. Однако отметила, что и родителям нужно напомнить детям правила поведения.

«Уделите время на разговор с детьми о необходимости соблюдать ПДД, о том, что водоемы являются источников опасности и ходить туда одним нельзя. Не допускайте нахождение своих детей ночью на улице. Именно в это время фиксируется наибольшее количество правонарушений, совершенных как самими подростками, так и в отношении них. Объясните ребенку, что, если он попал в кризисную ситуация, ему нужно связаться с вами. Безопасность ваших детей – это главная задача», – объяснила Ольга Суханова.

Также сотрудница муниципальной администрации района напомнила т жителям многоэтажных домов об опасности противомоскитных сеток.

«Противомоскитные сетки представляют опасность для маленьких детей. На территории округа уже было много трагичных случаев выпадения ребенка из окна. Дети зачастую не понимают, что сетка не выдержит их веса, поэтому взрослые должны предпринять всевозможные меры предосторожности. Не забывайте про закрывающие устройства для окон и объясните детям, что нужно вести себя осторожно рядом с окном», – пояснила Ольга Суханова.