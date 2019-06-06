​В Мегионе автослесарь без прав угнал машину, привезенную к нему на ремонт

В Мегионе полицейские раскрыли угон автомобиля Kia Spectra в Екатеринбурге, совершенный с СТО. К стражам порядка обратился 44-летний пострадавший. Он рассказал, что оставил ключи и документы автослесарю, однако машину в мастерской не обнаружил.

Вскоре иномарку нашли во дворе одного из районов города. «Как выяснилось, именно в этом дворе проживал и автослесарь. Подозреваемым оказался 28-летний ранее судимый житель Мегиона. Он пояснил, что для ремонта автомобиля «Киа» требовались запчасти и молодой человек решил отправиться за их покупкой в магазин на машине заказчика, чтоб ускорить ремонт. После этого, проехав по личным делам по городу он не стал возвращать авто на СТО, а припарковал возле своего дома. На следующий день подозреваемый заболел. Однако о том, что он самовольно распоряжается чужой собственностью, не имея даже водительского удостоверения, никого не предупредил», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.