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МегаФон соединит океаническим оптоволокном Европу и Азию

МегаФон и Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана и станет уникальным маршрутом Европа-Азия с наилучшими показателями скорости передачи сигнала.

На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый рост транзита международного IP-трафика между Азиатским и Европейским континентом в ближайшие 5 лет превысит 200%. Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие IoT и цифровизации индустриального интернета. В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку.

Все более высокие требования предъявляются к качественным характеристикам транспортных маршрутов, главными из которых является показатель задержки в передаче сигнала и надежность маршрута. Представленный проект первого трансарктического оптоволоконного кабеля от Хельсинки вдоль арктического побережья России до Токио будет иметь протяженность 10 тыс.км и обеспечит оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети. Это заложено как в архитектуре маршрута – новый кабель будет идти по наиболее прямому пути из Европы в Азию, так и в применении самых передовых технологических решений в строительстве.

Международными партнерами проекта, возглавляемого Cinia Oy, являются японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации. Cinia Oy уже имеет опыт реализации масштабных телекоммуникационных проектов, ранее проложив подводный кабель C-Lion1 протяженностью 1200 км между Германией и Финляндией. МегаФон, в свою очередь, также имеет опыт строительства и эксплуатации высокоскоростных оптоволоконных сетей на территории России и сопредельных государств – общая протяженность собственной оптоволоконной сети оператора составляет более 200 тыс.км.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи – это пример высокотехнологического решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», – подчеркнул Ари-Юсси Кнаапила, генеральный директор Cinia.

«МегаФон рад присоединиться к крупнейшему международному инфраструктурному проекту, который позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы МегаФона как лидера цифровых возможностей – в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока», – заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 66, комментариев: 0


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