​Нижневартовской библиотеке исполнилось 50 лет

Старейшему учреждению культуры Нижневартовска Центральной детской библиотеке исполнилось в этом году 50 лет. Первая страница исторической летописи детской библиотеки связана с улицей Мусы Джалиля. В деревянном двухэтажном доме в 1969 году здесь встретили первых юных читателей. Потом библиотека располагалась в доме 8А по улице Менделеева. Больше 20 лет назад «Читай-город» получил прописку на улице Дружбы Народов, дом 16. Сегодня здесь 45 тысяч книг, 45 названий журналов и газет, 7 разнообразных отделов, 13 радушных библиотекарей.

Депутат Думы Югры Сергей Великий поздравил «Читай-город» с юбилеем и отметил, что Центральная детская библиотека является свидетелем большого периода истории Нижневартовска и на протяжении 50 лет успешно сохраняет статус культурного центра города. За полвека в «Читай-городе» больше 194 тысяч читателей прочитали 6 миллионов 39 тысяч книг!



- В наш век информационных технологий, - подчеркнул Сергей Великий в своей поздравительной речи, - в первую очередь важно сохранить «живую» книгу. Именно эта большая задача стоит перед коллективом «Читай-города» на ближайшие 50 лет. Потому что все мы внутренне понимаем - именно печатная книга – одно из лучших изобретений человечества, она существует много веков и её ценность доказана временем.

Для гостей юбилейного торжества коллектив «Читай-города» подготовил экскурсию по залам библиотеки и театрализованное представление с литературными героями. Участники праздника узнали, что малышей и родителей в библиотеке приглашают на развивающие программы «Книжкины субботы». В отделе творчества любой желающий может воплотить свою идею в клубах «САМОделка», «Ателье кукол», «Волшебный квиллинг». Подростков ждут удивительные истории из мира Незнакомого, Непонятного, Невероятного на заседаниях «Клуба трех «Н». Игровые и образовательные CD-ROM по различным темам, компьютерные программы, консультации по работе в Интернет - все это Медиатека! В этом же зале - уникальная ретро-коллекция медиатехники. На старшем абонементе предлагают принять участие в медиамостах с популярными писателями, сотрудниками музеев, даже с космонавтами. Программа «Виртуальные рукопожатия» очень нравятся читателям. Особенно преображается Центральная детская библиотека в праздники. Например, торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Суперчитатель года» в 2019 состоится в 14-й раз.

Сегодня библиотекари открывают сезон каникул. Летом «Читай-город» подарит веселые, шумные игры, конкурсы и занимательную Видеоакадемию.