​Из-за квартиры-борделя вице-мэра Нягани в администрации города началась прокурорская проверка

Прокуратура Югры начала проверку должностных лиц администрации Нягани на предмет коррупции. Поводом стало то, заместитель главы города Виктор Манухин не указал в декларации доход от сдачи квартиры, в которой был организован бордель.

«Основанием для организации надзорных мероприятий послужили сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы города Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, в обязанности которых входит анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных запретов и ограничений иными муниципальными служащими органа власти. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль в прокуратуре округа», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, полицейские обнаружили бордель в квартире Манухина в 2018 году. Выяснилось, что квартиру чиновник сдавал. По уголовному делу он проходил в качестве свидетеля. В мае суд приговорил организаторшу борделя к штрафу в 100 тысяч рублей.

Сам Манухин принял решение покинуть пост заместителя главы Нягани по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом. Глава города Иван Ямашев пояснил ТАСС, что проведенная после суда служебная проверка показала, что Манухин не указал в декларации за 2017 год доход от сдачи этой квартиры.