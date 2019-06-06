16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,1243   EUR  73,3690  

Депутаты ЛДПР встретились с коллегами из Нижегородского Заксобрания

Сегодня состоялась рабочая встреча либерал-демократов Игоря Винникова и Сергея Тульникова с депутатами Заксобрания Нижегородской области.

Гости официальной делегации из Нижнего Новгорода - член комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Андрей Вилков и заместитель председателя по транспорту и дорожному хозяйству Артем Баранов пообщались с членами фракции ЛДПР Игорем Винниковым и Сергеем Тульниковым. В течение часа состоялся конструктивный, интересный диалог в форме обмена мнениями по вопросам. Гостей Ханты-Мансийска интересовала структура Думы Югры, количество и состав депутатских фракций, политическая активность разных партий в округе. Кроме этого темпы строительства и ввода жилья в регионе, как решается вопрос с обманутыми дольщиками в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обсудили вопросы роста численности населения, и как Югре удается добиваться подобных показателей многие годы. В беседе затронули вопросы реализации национальных проектов, а именно как решается тема по благоустройству дворовых территорий, и реализация наказов избирателей. Члены фракции ЛДПР рассказали о взаимодействии властей с нефтяными компаниями региона, про экологическое состояние, нефтяные разливы и порывы трубопроводов.

Так как один из гостей представляет дорожное хозяйство, то большая часть беседы была отведена данной теме. Игорь Винников рассказал про состояние автодорог в Югре и воздушного сообщения, а Сергей Тульников про текущее состояние дел, реальную картину в водном транспорте.

«Общие проблемы аэропортов автономного округа: высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая интенсивность полетов и, как правило, убыточная деятельность, высокий износ основных фондов аэропортов, старение парка региональных самолетов, выполняющих перевозки на внутриокружных маршрутах», - рассказал депутат Игорь Винников.

Сергей Тульников про водное сообщение:«По внутренним водным путям, протяженность которых составляет 5 608 км, ежегодно перевозится более 300 тыс. пассажиров. Основные проблемы развития пассажирских перевозок водным транспортом - это значительный износ пассажирских судов, убыточность пассажирских перевозок».


В свою очередь Артем Баранов поделился опытом, как в Нижегородской области решили полностью отказаться от услуг частных перевозчиков, так как они особо не отвечают за безопасность перевозок. И в их области внедрена автоматизированная система перевозок в общественном транспорте. Так же гость поделился тем, как им удалось решить проблему наполнения бюджета дорожного фонда – они все штрафы за нарушение ПДД перечисляют в фонд. По словам заместитель председателя по транспорту и дорожному хозяйству это позволило в разы увеличить бюджет дорожного фонда. Члены фракции ЛДПР отметили, что в нашем регионе уже много лет одним из источников формирования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются в том числе и суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами, зачисляемые в бюджет автономного округа, а так же денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, зачисляемые в бюджет автономного округа.

В завершении встречи поговорили об оснащенности городов и районов Югры спортивными сооружениями и дворовыми спортплощадками, а так же о привлечении молодых специалистов на село и формах поддержки данной категории граждан.

«Считаю, что наша беседа была обоюдно полезной, нам даже времени не хватило, отведенной на проведение рабочей встречи, чтобы все обсудить. Но есть еще время для общения. Мы посетим ряд культурных объектов Ханты-Мансийска, и завтра утором побываем на Югорском рыбоводном заводе, так что еще пообщаемся. Подобные визиты делегаций важное дело. Это опыт и сотрудничество», - поделились своим мнением депутаты от ЛДПР.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:37, просмотров: 121, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сколько стоит снять дачу в Сургуте на лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Сколько стоит снять дачу в Сургуте на лето? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Выбор невелик: горожане или сами пользуются дачами, или предпочитают зарабатывать на них посуточной арендой
Лилия Сулейманова 05 июня в 15:34
694 1
Как мы начинали работу над ботаническим садом в Сургуте

Как мы начинали работу над ботаническим садом в Сургуте
Из запланированного не все удалось осуществить. Так, например, около 1000 яблонь предполагалось высадить вдоль дороги, ведущей к церкви. Представьте, как живописно смотрелась бы белая церковь на фоне цветущих яблонь.
Сергей Полукеев, директор Управления лесопаркового хозяйства 2003– 2006 гг. 05 июня в 15:49
1021 2
В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат

В Сургуте презентовали новую концепцию парка «За Саймой». Что там может появиться, сколько денег потратят и когда закончат
Артем Мазнев 05 июня в 13:06
817 8
​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ

​О проблемах городской среды Сургута, новой главной площади и критике Варламова // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Первый выпуск авторского проекта Тараса Самборского «У аппарата»
Редакция СИА-ПРЕСС 05 июня в 09:43
1351 5
Олег Владимиров

​На какой улице праздник?
Я бы, ей богу, переименовал Ленина в Никольскую. А Ленина, так и быть, отправил бы в ссылку на Югорский тракт. Произвел бы, так сказать, рокировку.
Олег Владимиров 05 июня в 09:14
808 14
​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?

​В Сургуте фирмы предлагают получить военный билет «законно». Что это за схема и работает ли она?
Городской военкомат не в восторге
Лилия Сулейманова 05 июня в 07:50
1428 5
​Почему частные инвестиции не придут в спорт

​Почему частные инвестиции не придут в спорт
Вроде бы власти должно быть выгодно помогать инвесторам — ведь намного проще разработать программу поддержки предпринимателей, чем строить дорогостоящие, пусть и красивые объекты, а потом их еще и содержать...
Дмитрий Филиппов, директор ледовой арены «Титан» 04 июня в 12:01
836 28
Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?

Как взыскать долг по зарплате, если официально не был трудоустроен?
Сделать это можно в течение трех месяцев со дня невыплаты
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 04 июня в 10:01
422 1
Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев

Администрация Сургута больше не штрафует уличных торговцев
Теперь этим занимаются Роспотребнадзор и УМВД. Точнее — не занимаются
Лилия Сулейманова 03 июня в 15:46
1023 4
Олег Владимиров

​Неделька в конце весны
Снег выпал. Растаял. Весна все. Впереди малоснежное лето.
Олег Владимиров 02 июня в 13:32
901 3
​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2

​А здесь был газон: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №2
(27.05.2019 — 02.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 31 мая в 14:09
1114 1
Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях

Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки росли и развивалось в благоприятных и безопасных условиях
Желаю, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 июня в 10:17
832 0
Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце

Пусть глаза наших детей светятся, пусть любовь, которую вы им дарите, навсегда останется в их сердце
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 июня в 09:51
736 0
Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку

Сургуту грозит нехватка нового жилья. Городская власть четыре года не выделяет землю под застройку
Лилия Сулейманова 31 мая в 17:21
1559 10
​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»

​Станислав Пахотин: «Юбилей Сургута пройдет, и разговоры об истории города закончатся»
Интервью с бывшим журналистом СИА-ПРЕСС, автором новой книги «Не-путеводитель по нефтяной столице», посвященной 425-летию Сургута
Анастасия Якупова 31 мая в 15:17
1124 6
​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 

​Автохлам тормозит строительство парка возле будущего Троицкого собора в Сургуте 
Марина Романова 31 мая в 14:02
1040 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика