Депутаты ЛДПР встретились с коллегами из Нижегородского Заксобрания

Сегодня состоялась рабочая встреча либерал-демократов Игоря Винникова и Сергея Тульникова с депутатами Заксобрания Нижегородской области.

Гости официальной делегации из Нижнего Новгорода - член комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Андрей Вилков и заместитель председателя по транспорту и дорожному хозяйству Артем Баранов пообщались с членами фракции ЛДПР Игорем Винниковым и Сергеем Тульниковым. В течение часа состоялся конструктивный, интересный диалог в форме обмена мнениями по вопросам. Гостей Ханты-Мансийска интересовала структура Думы Югры, количество и состав депутатских фракций, политическая активность разных партий в округе. Кроме этого темпы строительства и ввода жилья в регионе, как решается вопрос с обманутыми дольщиками в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Обсудили вопросы роста численности населения, и как Югре удается добиваться подобных показателей многие годы. В беседе затронули вопросы реализации национальных проектов, а именно как решается тема по благоустройству дворовых территорий, и реализация наказов избирателей. Члены фракции ЛДПР рассказали о взаимодействии властей с нефтяными компаниями региона, про экологическое состояние, нефтяные разливы и порывы трубопроводов.

Так как один из гостей представляет дорожное хозяйство, то большая часть беседы была отведена данной теме. Игорь Винников рассказал про состояние автодорог в Югре и воздушного сообщения, а Сергей Тульников про текущее состояние дел, реальную картину в водном транспорте.

«Общие проблемы аэропортов автономного округа: высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая интенсивность полетов и, как правило, убыточная деятельность, высокий износ основных фондов аэропортов, старение парка региональных самолетов, выполняющих перевозки на внутриокружных маршрутах», - рассказал депутат Игорь Винников.

Сергей Тульников про водное сообщение:«По внутренним водным путям, протяженность которых составляет 5 608 км, ежегодно перевозится более 300 тыс. пассажиров. Основные проблемы развития пассажирских перевозок водным транспортом - это значительный износ пассажирских судов, убыточность пассажирских перевозок».





В свою очередь Артем Баранов поделился опытом, как в Нижегородской области решили полностью отказаться от услуг частных перевозчиков, так как они особо не отвечают за безопасность перевозок. И в их области внедрена автоматизированная система перевозок в общественном транспорте. Так же гость поделился тем, как им удалось решить проблему наполнения бюджета дорожного фонда – они все штрафы за нарушение ПДД перечисляют в фонд. По словам заместитель председателя по транспорту и дорожному хозяйству это позволило в разы увеличить бюджет дорожного фонда. Члены фракции ЛДПР отметили, что в нашем регионе уже много лет одним из источников формирования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются в том числе и суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения тяжеловесными транспортными средствами, зачисляемые в бюджет автономного округа, а так же денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, зачисляемые в бюджет автономного округа.

В завершении встречи поговорили об оснащенности городов и районов Югры спортивными сооружениями и дворовыми спортплощадками, а так же о привлечении молодых специалистов на село и формах поддержки данной категории граждан.

«Считаю, что наша беседа была обоюдно полезной, нам даже времени не хватило, отведенной на проведение рабочей встречи, чтобы все обсудить. Но есть еще время для общения. Мы посетим ряд культурных объектов Ханты-Мансийска, и завтра утором побываем на Югорском рыбоводном заводе, так что еще пообщаемся. Подобные визиты делегаций важное дело. Это опыт и сотрудничество», - поделились своим мнением депутаты от ЛДПР.