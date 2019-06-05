​Заместитель главы Нягани покинул пост из-за того, что в его квартире нашли бордель

Заместитель главы Нягани по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин уволился из-за того, что в квартире, которую он сдавал, организовали бордель. Об этом ТАСС сообщил глава города Иван Ямашев.

«Накануне он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. <…> Посчитал, что нельзя на таком месте работать в свете всех данных событий и привлечения его в качестве свидетеля по уголовному делу», — сказал градоначальник.

31 мая в суде было установлено, что квартира, которую Манухин сдавал несколько лет, был выявлен факт организации занятий проституцией. Организаторшу борделя, уроженку Свердловской области, приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Известно, что она вовлекла в занятия проституцией шесть женщин со Среднего и Южного Урала, а также с ближнего зарубежья.

Чиновник проходил по делу в качестве свидетеля. Кроме того, во время служебной проверки выяснилось, что он не указал доходы от сдачи квартиры в аренду в декларации за 2017 год. В 2018 году, согласно данным о доходах, она принесла ему 275 тысяч рублей.