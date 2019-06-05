​Междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными

Междугородные звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в России стали бесплатными.

Сейчас на территории Югры функционирует 210 универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

«Таксофоны выполняют важную социальную функцию: около 20 процентов трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы. Каждый такой звонок говорит о возникновении какой-то непредвиденной ситуации, от которой зависят жизнь, здоровье и безопасность людей», – отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.