​Междугородные звонки с таксофонов стали бесплатными

Междугородные звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в России стали бесплатными.
Сейчас на территории Югры функционирует 210 универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.
«Таксофоны выполняют важную социальную функцию: около 20 процентов трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы. Каждый такой звонок говорит о возникновении какой-то непредвиденной ситуации, от которой зависят жизнь, здоровье и безопасность людей», – отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00