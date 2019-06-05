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​В Югре «Монетка» заплатит штраф за торговлю просрочкой

Магазины торговой сети «Монетка» в Лангепасе и Покачах торговали продукцией с истекшим сроком годности. Нарушения обнаружены специалистами Роспотребнадзора в трех торговых точках во время плановой проверки, сообщает пресс-служба окружного управления.

За торговлю просрочкой и другие нарушения ООО «Элемент-Трейд», владеющее магазинами «Райт» и «Монетка», оштрафовано на общую сумму 611 500 рублей.

В ведомстве отметили, что это не первый факт реализации просроченных товаров в «Монетке». Ранее просрочку находили во время внеплановой проверки в ноябре 2018 года.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 95, комментариев: 0


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