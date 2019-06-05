​В Югре людей эвакуировали из торгового центра из-за задымления

В среду, 5 июня, в Советском эвакуировали посетителей торгового центра «Гранд» из-за задымления в здании.

Сообщение о происшествии поступило в 09.40. На место прибыли шесть пожарных расчетов. «В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения. В 10.20 после уточнения сведений об отсутствии пострадавших подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Уточняется, что всего эвакуировано было десять человек.