​Алексей Миллер объяснил изменение корпоративной структуры «Газпрома»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал корпоративные изменения в структурах компании и назвал их целью «устранение инерционных препятствий в развитии».

«Компания будет вести подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду уже с новой структурой управления строительной и инвестиционной деятельностью. Работа по совершенствованию корпоративной структуры «Газпрома» продолжится. Цели этой работы: устранение инерционных препятствий в развитии компании, повышение прозрачности (в частности, поэтапный переход на систему налогового мониторинга), повышение системной эффективности «Газпрома» как вертикально-интегрированной компании. При этом еще большее внимание будет уделяться финансово-экономическим показателям — от головной компании до объектов вложений», — говорится в колонке Миллера, опубликованной на сайте компании по итогам заседания правления.

На заседании рассмотрели результаты работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2018/2019 года и планы на предстоящий зимний период. Также Миллер прокомментировал дивидендную политику: «В дивидендной политике мы будем ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Мы уже движемся в этом направлении. Объем дивидендных выплат, которые планируется направить в федеральный бюджет по итогам работы «Газпрома» в 2018 году, — максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объем дивидендных выплат (393,2 млрд руб.) — максимальный за всю историю работы российского фондового рынка».

Стоит отметить, что этой весной в Газпроме произведено несколько важных кадровых перестановок, которые затронули членов правления и руководителей структурных подразделений. В частности, назначен новый гендиректор компании «Газпром трансгаз Сургут» — Олег Ваховский. Экс-руководитель Игорь Иванов, по официальным данным, вышел на пенсию.