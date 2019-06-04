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Ханты-Мансийский НПФ в пятерке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за первый квартал 2019 г.

Среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше 10 млрд руб., АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 4 место с результатом инвестирования пенсионных накоплений 9,95% годовых.

Ханты-Мансийский НПФ придерживается консервативной инвестиционной стратегии, именно поэтому на протяжении нескольких лет сохраняет стабильные показатели доходности в общем рейтинге НПФ.


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04 июня в 19:36, просмотров: 766, комментариев: 0


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