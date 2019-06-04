Wifire запустил высокоскоростные тарифы до 500 Мбит/сек

Компания NETBYNET (бренд Wifire, бывший Югрател) запустила высокоскоростные тарифы домашнего интернета. По условиям линейки «Улетный интернет», новые абоненты оператора могут подключить услуги домашнего интернета со скоростью до 500 Мбит/сек, а также пакетные предложения «Интернет + ТВ».

«Из-за популярности онлайн-игр, утяжеления контента и доступности стриминговых видео в высоком качестве растет спрос на скоростной интернет. Наши абоненты – это домохозяйства, где помимо компьютера, к сети подключены и другие устройства – телефоны, планшеты, телевизор. Для нас важно покрыть потребность в скоростной передаче данных для тех абонентов, которым уже не хватает привычных 100 Мбит/сек», комментирует Андрей Егоров, Директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET.

Подключение к тарифу возможно во всех регионах присутствия оператора. Фактическая скорость передачи данных зависит от региона и выполнения технических условий абонентского оборудования и типа подключения. Абонентам, подключающим скоростные тарифы, необходимо иметь современный высокоскоростной роутер, поддерживающий скорости свыше 150 Мбит/сек.

Предложение доступно для подключения до 31 января 2020 года.