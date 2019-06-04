​В Югре открыт новый сезон бесплатных тренировок с именитыми спортсменами

В Югре дан старт 4 сезону регионального спортивного проекта «Free Training UGRA». В этом сезоне открыты площадки в 6-и муниципалитетах округа: в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Когалыме и в пгт. Приобье. Материальную помощь в развитии регионального спортивного проекта «Free Training UGRA» оказал депутат думы Югры Сергей Великий. Официальными партнерами проекта являются партия "Единая Россия" и Центр адаптивного спорта Югры. Благодаря совместной поддержке, спортивный проект является абсолютно бесплатным для всех жителей округа.

"Основная цель проекта - развитие массовой физической культуры и спорта в Югре, пропаганда здорового образа жизни, развитие эксклюзивных занятий физической культурой и спортом в автономном округе, - пояснил спонсор проекта депутат думы Югры, член фракции "Единая Россия" Сергей Великий. - Проект апробирован с 2016 и его суть в том, что на различных спортивных площадках Югры будут проводиться бесплатные тренировки с именитыми спортсменами Югры и квалифицированными инструкторами, которые выступают в роли волонтеров. В тренировках смогут принимать участие все желающие".

Количество инструкторов, занятых на «Free Training UGRA» в этом году составит более 35 человек, а количество спортивных направлений более 15, так что каждый найдет направление по душе. Также в ближайшее время ожидается запуск обучающих видео по питанию. В тренировках могут принимать участие все возрастные группы населения вне зависимости от физической подготовки участников.