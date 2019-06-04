​Пьяный житель Нягани устроил стрельбу посреди улицы

В Нягани накануне вечером сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который, будучи нетрезвым, устроил стрельбу на улице Новой. О происшествии в дежурную часть сообщили очевидцы.

Мужчина пытался скрыться от стражей порядка. «Прибыв по указанному адресу, группа задержания установила очевидца происшествия, который дал описание молодого человека, производившего выстрелы. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться. Тактически грамотно проведённый поиск по горячим следам позволил сотрудникам вневедомственной охраны сержанту Денису Лифарь и прапорщику Алексею Казаченко задержать подозреваемого и изъять две единицы оружия, переделанного под обрез. Таким образом, росгвардейцы предотвратили реальную угрозу жизни и здоровью горожан», — сообщила представитель пресс-службы окружного управления Анна Шестакова.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.